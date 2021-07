Meteorna voda v Ljubljani zalivala ceste, podvoze in kleti 24ur.com Ob močnejšem nalivu, ki je popoldne zajelo območje Ljubljane, je Uprava za zaščito in reševanje zabeležila okoli 50 klicev zaradi poplavljanja meteorne vode. Na ljubljanski Gasilski brigadi so potrdili, da voda vdira v kleti stanovanjskih objektov ter da so gasilci že na terenu.

