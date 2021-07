Piše: Sara Rančigaj (Nova24tv) Vpletenost čustev in močna kampanja sta poskrbela, da je večina ljudi glasovala proti noveli zakona o vodah. “Ljudje so odreagirali čustveno. Bodrilo in spodbujalo se jih je z nekimi pamfleti, ki nimajo veze s samim namenom zakona,” se je na rezultate referenduma odzval minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Po zaprtju volišč pa se je na glasovanje praktično od ...