Milwaukee na krilih Antetokounmpa povozil razglašeni Phoenix RTV Slovenija Košarkarji Milwaukeeja so na tretji tekmi finala Lige NBA odpravili Phoenix s 120:100 in znižali na 1:2 v zmagah. Giannis Antetokounmpo je nasul kar 41 točk in zbral še 13 skokov.

Oglasi Omenjeni NBA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Vizjak

Borut Pahor

Tanja Fajon

Marjan Šarec