Kako je to mogoče?! Napovedovali so mu LETO DNI počitka, kar pa je Giannis naredil v finalu, je šoki Ekipa Grk Giannis Antetokounmpo je na tretji tekmi finala severnoameriške košarkarske lige NBA močno pripomogel k prvi zmagi Milwaukee Bucks. Ob zmagi s 120:100 proti Phoenix Suns je prvi zvezdnik domačih dosegel 41 točk in 13 skokov. V seriji na štiri zmage zdaj Phoenix vodi z 2:1.



