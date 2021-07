Hrvaška policija na meji odkrila mamila pri slovenskih državljanih Primorske novice Hrvaški policisti so minuli konec tedna na mejnih prehodih s Slovenijo Starod in Jelšane ustavili dva slovenska državljana zaradi posedovanja mamil. Kot je še danes sporočila policijska uprava s sedežem na Reki, so od prejšnjega petka do danes kaznovali tudi dva Slovenca zaradi nedovoljenega glisiranja ob obali.

Sorodno



































Oglasi