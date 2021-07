Nesreča za dve uri ohromila primorsko avtocesto, promet ponovno sproščen 24ur.com Posledice prometne nesreče pri Ravbarkomandi, ki je za nekaj ur ohromila promet proti Ljubljani, so odstranili. Promet normalno poteka po voznem in prehitevalnem pasu. Promet je oviran na gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani. Tam je zagorel avtomobil. Gneče so tudi na mejnih prehodih, kjer vozniki za izstop iz države čakajo do pol ure.

Sorodno



















Oglasi Omenjeni DARS

Italija

Ljubljana

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Franci Matoz

Tanja Fajon

Aleksander Čeferin