Predvideno sprejetje prvih nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost Vlada RS Ministri EU za ekonomske in finančne zadeve nameravajo na zasedanju 13. julija v Bruslju sprejeti izvedbene sklepe Sveta o odobritvi ocen načrtov za okrevanje in odpornost za 12 držav članic.

Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Zdravko Počivalšek

Primož Roglič

Franjo Bobinac