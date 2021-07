Finančni ministri Evropske unije potrdili prve nacionalne načrte za okrevanje in odpornost Vlada RS Na današnjem zasedanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve v Bruslju, ki ga je vodil minister za finance mag. Andrej Šircelj, so ministri potrdili prvih 12 nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Ti bodo pospešili proces okrevanja v državah članicah.

