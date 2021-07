Nogomet je prišel domov v Rim 24ur.com Zmagovalci letošnjega evropskega prvenstva, reprezentanca Italije, ki je v nedeljskem finalu po enajstmetrovkah premagala Angleže se je vrnila v domovino. Na domača tla so pripeljali pokal in razveselili številne navijače, ki so jim pripravili pravo junaško dobrodošlico. Na ulicah italijanske prestolnice so sprožili valove navdušenja. Nogometaši so se klub koronskim omejitvam z avtobusom zapeljal...

