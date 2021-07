Pogačar je zaradi opeklin slabo spal Dnevnik Kolesarji so v Andori preživeli drugi in hkrati zadnji prosti dan na letošnji dirki po Franciji. Vodilni kolesar na dirki Tadej Pogačar je bil tudi tokrat odlično razpoložen in se veseli odločilnega tedna dirkanja.

