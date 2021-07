Pogačar zablestel na brutalni etapi na prelaz Portet, končna zmaga se mu vse bolj nasmiha Reporter Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 17. etape dirke po Franciji od Mureta do slovitega prelaza Portet (178,4 km). Slovenski as je tako povišal prednost v skupnem seštevku in je pred četrtkovo zadnjo gorsko etapo, petkovo ravninsko, s

