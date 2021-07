Na Ptuju sta se stepla moška, 68-letnik huje poškodovan 24ur.com S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da so v ponedeljek zvečer obravnavali spor med 32- in 68-letnikom. Slednji je bil pri tem huje poškodovan.

