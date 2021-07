Eden k policistom, drugi v bolnišnico Dnevnik Ptujski policisti so v ponedeljek zvečer v okolici Ptuja obravnavali spor med dvema moškima, pri čemer je prišlo tudi do fizičnega napada. 68-letnik je bil huje poškodovan in so ga odpeljali v bolnišnico, 32-letniku pa so policisti odvzeli...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Vasko Simoniti

Borut Pahor

Tadej Pogačar

Janez Janša

Andrej Vizjak