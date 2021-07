Izklopi v četrtek, 15. 07. 2021 Celje.info Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v četrtek, 15. julija predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Velenje in Celje: Nadzorništvo Polzela – območje Letuš z okolico: TP Letuš Hrašan – nizkonapetostni izvod Janže/Slatina in Arlič med 8:00 in 14:00 uro. Nadzorništvo Žalec – območje Šempetra: TP Šempeter Selan, Šempeter Kude ...

