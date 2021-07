Izklopi v petek, 16. 07. 2021 Celje.info Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v petek, 16. julija predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Velenje in Celje: Nadzorništvo Laško – območje Trobni dol z okolico: TP Male Grahovše, Grahovše, Trate in Trobni dol med 8:00 in 14:00 uro. Nadzorništvo Polzela – območje Vranskega: TP Merinca med 11:30 in 12:30 uro. Nadzorni ...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Celje

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Luka Dončić

Marjan Šarec

Tanja Fajon