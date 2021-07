Sloveniji se približuje hladna fronta z nevihtami in močnimi nalivi Primorske novice Sloveniji se z zahoda približuje hladna fronta z nevihtami, ki se bodo ponoči razširile nad večji del države. Po podatkih Arsa so možna krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra. Verjetna so tudi razlivanja in poplavljanja hudournikov. “V času neviht bodite v prometu strpni in previdni,” svetuje Agencija RS za varnost prometa.

Sorodno

































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Vasko Simoniti

Tadej Pogačar

Andrej Vizjak

Luka Dončić