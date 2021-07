Ob prehodu fronte “le” podrta drevesa Primorske novice Prehod hladne fronte minulo noč je slovenski Istri prinesel nekaj padavin, vendar gasilci niso imeli težjega dela. Opravili so štiri intervencije, in sicer so dvakrat posredovali zaradi prometnih nesreč, dvakrat pa zaradi podrtih dreves, točneje v Kopru in Piranu, so pojasnili v Gasilski brigadi Koper.

