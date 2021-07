Podprli resolucijo o podnebni strategiji do leta 2050, v njej tudi dolgoročna raba jedrske energije 24ur.com DZ je z 49 glasovi za in 17 proti potrdil predlog resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Medtem ko jo v koaliciji označujejo za dobro osnovo za doseganje zastavljenih ciljev, je del opozicije menil, da je premalo ambiciozna in da ukrepanje odlaga predaleč v prihodnost. Je pa DZ izglasoval tudi dopolnilo koalicijskih poslanskih skupin o jedrski energiji, ki je bilo sic...

