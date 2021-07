DZ sprejel resolucijo o podnebni strategiji z jedrskim amandmajem Energetika.NET Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 17 proti sprejel predlog resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Pred tem je z 48 glasovi za in 33 proti izglasoval tudi amandma koalicijskih poslanskih skupin o jedrski energiji, ki je bil sporen za del opozicije. Dejan Židan iz poslanske skupine SD na primer ta amandma vidi kot, da je bila s tem umaknjena možnost alternativnih energetskih scenarijev.

