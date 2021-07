Na mednarodnem atletskem mitingu Novo mesto 2021 tudi Kristjan Čeh in Tina Šutej Dolenjski list Novomeški atletski klub Krka jutri, 14. julija, organizira na stadionu Portoval že 32. mednarodni atletski miting Novo mesto, ki bo četrti v seriji tekmovanj za mednarodno atletsko ligo oz. šesti skupaj z Atletskim pokalom Slovenije in državnim prvenstvom. Prvi imeni bosta zagotovo metalec diska Kristjan Čeh in skakalka s palico Tina Šutej, ki bosta zadnjič preverjala formo pred olimpijskimi igr ...

