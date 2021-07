V nesreči v Studenicah umrla 65-letna kolesarka 24ur.com V Studenicah se je zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 65-letnica. Kolesarila je, ko je močno deževalo, na klancu navzdol pa izgubila oblast nad kolesom in padla, pri tem pa z glavo udarila ob kamen in obležala. Našli so jo uro in pol pozneje. Reševalci so jo oživljali, a bilo je prepozno.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Tanja Fajon

Borut Pahor