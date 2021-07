Peška po padcu umrla Dnevnik Danes ob 8.40 je nekdo poklical na 113, češ da v jarku ob kolesarski stezi v Studenicah v občini Poljčane leži negibna kolesarka. Na kraj so bili poleg gasilcev PGD Poljčane takoj napoteni še policisti in reševalci, ki so 65-letno žensko ...

