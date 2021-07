Kar 10,5 milijona evrov za varen dostop do pitne vode na območju Brkinov Demokracija Piše: L. B. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik – DRR«. Projekt, ki je vreden 23 milijonov evrov, bodo izvajale občine Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Divača v okviru Dogovora za razvoj Primorsko-notranjske razvojne regije, zraven pa bo Kohezijski sklad prispeval 10,5 mi ...

