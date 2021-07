Začeli bodo graditi brkinski vodovod Primorske novice Dolgo in težko pričakovana gradnja povezovalnega vodovoda med Ilirsko Bistrico in Rodikom se bo začela predvidoma jeseni. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v okviru dogovora za razvoj Primorsko-notranjske regije za 23 milijonov evrov težak projekt odobrila 10,5 milijona evrov ...

