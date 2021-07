Predstavitev prioritet predsedovanja v Evropskem parlamentu izobraževanje, mladina in šport in bilat Vlada RS Ministrica prof. dr. Simona Kustec je v okviru tridnevnega delovnega obiska Bruslja na Odboru Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje (CULT) izpostavila: »Prizadevali si bomo za Evropsko vizijo znanja, izobraževanja in raziskav za zeleno in digitalno prihodnost.«

