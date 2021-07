Minister dr. Simoniti o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja s področja kulture Vlada RS Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti je 13. julija 2021 na odboru Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje (CULT) predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije s področja kulture in avdiovizualnega sektorja. V prihodnjih šestih mesecih bodo v ospredju razprave o inovativnem potencialu kulture, s poudarkom na kakovostni gradnji in arhitekturi, o konkurenčnosti evropskih avdiovizualnih in medijskih vsebin na globalnem digitalnem trgu ter o okrevanju kulturnih in kreativnih sektorjev po pandemiji covida-19.

