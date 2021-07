Minister dr. Jože Podgoršek v Evropskem parlamentu predstavil prioritete slovenskega predsedovanja Vlada RS Minister dr. Jože Podgoršek je na zasedanjih odborov Evropskega parlamenta, pristojnih za vsebine s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavil sektorski program in prednostne naloge slovenskega predsedstva. Te se umeščajo v sklop »Odpornost, okrevanje in strateška avtonomija EU«, kjer je izpostavljen strateški pomen preskrbe s hrano v EU ter trajnostno kmetijstvo (skrb za podeželje) in gozdarstvo. Na področju ribištva prednostne naloge izhajajo iz pomena ohranjanja obalnih skupnosti ter tradicije trajnostnega ribolova.

