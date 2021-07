Slovenija za oblikovanje bolj trajnostnega in odpornejšega prometa v EU Energetika.NET »Slovensko predsedstvo bo sledilo dvema glavnima ciljema – trajnosti in odpornosti,« je dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec včeraj na zasedanju odbora Evropskega parlamenta za promet in turizem, kjer je predstavil prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju prometa, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo (MzI).

Sorodno























Oglasi