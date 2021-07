V Furlaniji - Julijski krajini so danes ob 3.875 PCR testiranjih potrdili 38 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil tako 0,98-odstoten. Opravili so še 1.850 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili štiri nove okužbe. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 0,22-odstoten. Danes ni umrl noben covidni bolnik. V bolnišinicah FJK se zdravi še 6 covidnih ...