Včeraj so v Sloveniji opravili 1.758 PCR testiranj na okužbo z novim koronavirusom. Potrdili so 83 novoodkritih primerov okužbe. Delež pozitivnih testov je bil 4,7-odstoten. Za primerjavo: v torek, 6. julija, so v Sloveniji ob 2.104 PCR testih potrdili 73 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil 3,5-odstoten. preberite več » ...