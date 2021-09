Roman iz Sevnice se je obregnil ob sekanje smrek, ki jih postavljajo ne samo za mlaje, ampak tudi ob raznih obletnicah oziroma proslavljanju osebnih jubilejev. »Zato posekajo in uničujejo smreke, ki so rasle 15 let in jih postavljajo pred svoje hiše. Kje je tu inšpekcija? Kje so gozdarji?« je dejal. Včasih je bil že za božične smrečice, pa so majhne, problem, sedaj pa vsak poseka, kot je de ...