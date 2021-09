»Bojan Brezovar je človek z izjemno vizijo. Človek odprtega duha, povezovanja, strpnosti, iskrenosti in tovarištva, poudarja skupno dobro in vedno nesebično pomaga,« je bilo slišati na slavnostni seji Občine Šentrupert na začetku junija, ko so Bojanu Brezovarju podelili občinsko priznanje za dolgoletno prostovoljno delo na področju pohodništva, varstva narave in turizma ter spodbujanja kakovostne ...