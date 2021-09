Ministrstvo bo zaprlo javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 13. septembra ob 24. uri zaprlo šesti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture «.

