Podpis programa za spodbujanje gospodarskega razvoja slovenske narodne skupnosti na Madžarskem Vlada RS Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch sta danes podpisala Program spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem za obdobje 2021-2024.

Sorodno























































































































Oglasi Omenjeni Madžarska

Zdravko Počivalšek Najbolj brano Osebe dneva Simon Zajc

Janez Janša

Ljubo Jasnič

Jernej Vrtovec

Primož Roglič