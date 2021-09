Operacija Interpola: Zaradi nelegalnih stav med nogometnim prvenstvom do 1400 aretacij Večer Operacija Interpola, v kateri je mednarodna organizacija kriminalistične policije preverjala nelegalne stave med nogometnim eurom 2020, je pripeljala do 1400 aretacij. Kot so danes sporočili iz Interpola s sedežem v Lyonu, je organizacija obenem zasegla 6,7 milijona evrov gotovine.

