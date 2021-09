Interpol: Preiskava nezakonitih stav pripeljala do 1400 aretacij RTV Slovenija Operacija Interpola, v kateri je mednarodna organizacija kriminalistične policije preverjala nezakonite stave med nogometnim evropskim prvenstvom 2020, je pripeljala do 1400 aretacij. Obenem so zasegli 6,7 milijona evrov gotovine.

