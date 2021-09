Na Celjskem sejmu bosta zbrane nagovorila Janša in Orban 24ur.com Na celjskem sejmišču se bo začel 53. Mednarodni obrtno-podjetniški sejem (Mos), ki ga bosta odprla premier Janez Janša in njegov madžarski kolega Viktor Orban. Po lanski virtualni izvedbi se vodstvo Celjskega sejma veseli sejma v živo. Ob tem bo potekala tudi skupna seja slovenske in madžarske vlade; Madžarska je na sejmu država partnerica.

Sorodno





Oglasi