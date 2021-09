Zdravko Počivalšek v Celju predstavil skupne projekte Slovenije in Madžarske Demokracija Piše: C. R. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je včeraj po skupni seji vlade Slovenije in Madžarske v Celju predstavil skupne projekte. Gospodarsko sodelovanje in odnose med državama je skupaj z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom ocenil kot izjemno dobro. Med skupnimi infrastrukturnimi projekti obeh držav je minister naštel gradnjo železniške proge Beltinci-Lendava-Redics, krepi ...

