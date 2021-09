Preverjanje PCT: "Gostinec se ne sme zameriti svojemu gostu," pravi Peter Pišek. Janez Janša odgovar Večer Premier pravi, da cepiva niso več testna in da "noben ne leta po zraku in ne sprejema radijskih valov". Apelira na zdravstvene domove in občine, da podaljšajo ure cepljenj.

