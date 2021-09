Zdravstveni domovi pri cepljenju in testiranju ne bodo preverjali pogoja PCT Dnevnik Zdravstveni domovi (ZD) so se po pojasnilih direktorja ZD Trbovlje Denisa Tomšeta na sestanku Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije dogovorili, da bodo pogoj PCT dosledno preverjali, razen pri testiranju in cepljenju proti covidu-19. V ZD...

Sorodno





























































Oglasi