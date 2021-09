Varuški, ki je surovo ravnala z otroki, bodo danes izrekli sodbo 24ur.com Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes izrek sodbe Branimiri Vrečar, nekdanji vodji zasebnega varstva otrok Kengurujčki. Minuli teden je na predobravnavnem naroku priznala krivdo za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje z otroki. Tožilstvo je zanjo predlagalo pogojno kazen dveh let zapora s preizkusno dobo štirih let.

Sorodno Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Simona Kustec Lipicer

Kristjan Čeh

Zdravko Počivalšek