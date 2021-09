Hiša v goriški Ulici Ugo Foscolo, v kateri sta živela Ljubka Šorli in Lojze Bratuž z otrokoma, je zdaj v lasti dedičev, ki pa jo nameravata prodati. »Vsekakor si z bratom želiva, da pride hiša v slovenske roke, da bi ostala spomenik goriške oz. primorske preteklosti prejšnjega stoletja,« pravi dedinja in nečakinja Ljubke Šorli, Vera Tuta Ban. Dragocene rokopise, slike in ostalo zapuščino je po dog ...