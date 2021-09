Ministrica dr. Jaklitsch in državni sekretar v okviru regijskega obiska vlade v Savinjski regiji obi Demokracija Piše: L. B. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se je včeraj, 14. septembra, v okviru regijskega obiska vlade v Savinjski regiji udeležila delovnega posveta vlade v Termah Olimia. Državni sekretar dr. Dejan Valentinčič pa je obiskal tudi občino Solčava in Celjsko Mohorjevo družbo. Prvi obisk je državni sekretar dr. Dejan Valentinčič opravil v Občini Solčava, ob meji ...

Sorodno













Oglasi Omenjeni Avstrija

Celje

Francija

Terme Olimia Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Simona Kustec Lipicer

Luka Dončić

Jan Zobec