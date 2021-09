Poročilo Policijske uprave Celje: sreda, 15. 9. 2021 (iz sadovnjaka ukradli 200 kg jabolk, kraja hid Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 251 klicev občanov. 68 klicev je bilo interventnih, dva nujna. 23 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 29 s področja prometne varnosti in 17 s področja javnega reda in miru. S področja cestnega prometa policisti poročajo o treh prometnih nesrečah z lažjimi poškodbami udeleženih in o ...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Bojana Beović

Jan Zobec

Luka Dončić