Na kolesu z več kot dvema promiloma alkohola Primorske novice Včeraj okoli 22.30 je v Škofijah padel kolesar. Policisti so ugotovili, da je 56-letnik padel zaradi neprilagojene hitrosti in alkoholiziranosti. Alkotest je namreč pokazal 1,19 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Pri padcu se je lažje poškodoval, policisti so mu izdali plačilni nalog.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Simona Kustec Lipicer

Luka Dončić

Jan Zobec