V policiji štirim zaposlenim niso dovoli delati zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT SiOL.net Pogoj PCT je obvezen za vse osebe, zaposlene v policiji, so se na Generalni policijski upravi odzvali na današnji poziv Sindikata policistov Slovenije. Kot so pojasnili po do zdaj znanih podatkih štirje zaposleni v policiji niso izpolnjevali pogojev PCT in niso želeli opraviti samotestiranja, zato jim niso dovolili delati.

