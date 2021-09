Tadej Pogačar in Primož Roglič sta zdaj drugi in tretji kolesar SiOL.net Slovenska kolesarska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič sta od današnjega dne drugi in tretji kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Na vrh je skočil Belgijec Wout Van Aert, ki je pretekli konec tedna dobil dirko po Britaniji. Med najboljšo deseterico je eno mesto pridobil tudi tretji Slovenec Matej Mohorič, ki je zdaj deveti.

