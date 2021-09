Pogačar in Tratnik v napad na prvi komplet kolajn na kolesarskem SP 24ur.com Kolesarje med 19. in 26. septembrom v Belgiji čaka letošnje svetovno prvenstvo. Že v nedeljo se bodo kolesarji v kategoriji elite pomerili na 43,3 km dolgem kronometru, ko bosta nastopila Tadej Pogačar in Jan Tratnik. Vrhunec prvenstva bo 268,3 km dolga moška cestna dirka 26. septembra. Skupaj bo na SP nastopilo 22 slovenskih tekmovalcev.

Sorodno





Oglasi