Zdravstvena unija: milijarde evrov, skupna naročila, novi organi 24ur.com Evropski poslanci so podprli razširitev pristojnosti Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki jih želijo z nalezljivih bolezni razširiti tudi na hude nenalezljive bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, rak, sladkorna bolezen in duševna bolezen. Vse bolj jasno obliko in široko podporo dobiva tudi zdravstvena unija.

Sorodno













































Oglasi