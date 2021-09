V Grčiji se je začel Vrh Sredozemskih držav EU, ki se ga je tokrat udeležil tudi slovenski premier J Demokracija Piše: C.R. V Atenah se je začel Vrh sredozemskih držav Evropske unije. Glavne razprave bodo potekale o podnebnih spremembah, množičnih migracijah, ki so zaradi dogodkov v Afganistanu znova postale orednje vprašanje, ter o drugih perečih vprašanjih s katerimi se sooča Sredozemlje. Tokrat sta se vrha prvič udeležili tudi Slovenija in Hrvaška. Sicer so se Vrha sredozemskih držav EU poleg slovenskega ...

Sorodno





















Oglasi